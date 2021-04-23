Сотрудница полиции скончалась после нападения во Франции

Мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции во Франции. Она умерла от полученных травм. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Преступника задержали коллеги жертвы. Сейчас они выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудница после нападения попала в больницу в тяжелом состоянии. Позже она скончалась. Ранее Савеловский суд Москвы приговорил Каху Газзаева, обвиняемого по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 14 годам колонии строгого режима.