Соучастника убийства Япончика приговорили к 14 годам тюрьмы

Савеловский суд Москвы приговорил Каху Газзаева, обвиняемого по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета РФ.

По версии СК, убийство Япончика в апреле 2009 года организовал Илья Симония. Неустановленные лица обещали Симонии, что это позволит ему вернуть статус вора в законе. Для организации покушения он привлек Каху Газзаева, Джамбулу Джанашию, Муртази Шаданию, Джамбулу Джанашию и Астамура Бутбу. За Япончиком велось скрытое наблюдение. Злоумышленники узнали, что он регулярно посещает ресторан «Тайский слон» в Москве. После этого они выбрали место нападения, маршруты отхода, транспорт и средства конспирации. Орудием убийства стала снайперская винтовка Драгунова (СВД).

Газзаев вместе с подельниками регулярно выезжал к ресторану на Хорошевском шоссе в Москве, где они осуществляли скрытое наблюдение за Япончиком. Следствие установило, что исполнителем убийства был Бутба. Он произвел выстрел, находясь в машине «Газель», припаркованной недалеко от ресторана. Япончик от полученного ранения умер в больнице.

Дело против Газзаева выделили в отдельное производство. Он полностью признал свою вину.