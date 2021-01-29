Сотрудников, разрешавших жарить шашлыки в липецкой колонии, уволили

В Липецкой области уволили сотрудников колонии, на которую пожаловались из-за вечеринок заключенных. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

В пресс-службе УФСИН России по Липецкой области сообщили, что виновных выявили в ходе проверки в исправительной колонии № 2. Сотрудников, не исполнявших свои обязанности, уволили и привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Материалы на одного из уволенных сотрудников направили в Следственный комитет.

«Вместе с тем сообщаем, что информация об употреблении спиртных напитков и наркотических средств осужденными исправительной колонии № 2 не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

Проверку организовали после появления у «360» информации о пьянствующих заключенных. Местные жители жаловались в инстанции на то, что в ИК № 2 заключенные пьют водку, жарят около забора учреждения шашлыки и круглосуточно сидят в интернете. При этом утверждалось, что администрация колонии в курсе творящихся нарушений.