С шашлычком на нары. Соседи липецкой колонии устали жаловаться на пьянствующих заключенных с телефонами
Подписчик «360» Николай узнал от знакомого сотрудника правоохранительных органов, что в исправительной колонии № 2 Липецкой области творится беспредел. Заключенные якобы пьют водку, жарят около забора учреждения шашлыки и круглосуточно сидят в интернете. По его словам, администрация знает о том, что происходит, но никаких нарушений якобы не замечает.
Во-первых, осужденным нельзя пользоваться средствами связи в колонии. Во-вторых, один из них на протяжении года, по словам собеседника «360», продавал продукты питания из столовой другим заключенным, переводя деньги на карту супруги.
Живущие около колонии люди (а она находится прямо около Липецка) неоднократно подавали жалобы в разные ведомства. В распоряжении «360» оказалось несколько документов, самый старый из которых датирован серединой ноября 2020 года. Но люди начали писать жалобы еще в октябре 2020 года.
Сначала жители хотели добиться справедливости через саму колонию. 18 ноября 2020 года местной жительнице Анастасии, на чье имя приходили все ответы, сказали, что провели проверку и наказали всех виновных.
Через несколько дней ей пришел ответ от УФСИН по Липецкой области. В сообщении говорилось, что руководство провело проверку и подтвердило ненадлежащее поведение заключенных. Согласно сообщению регионального УФСИН, должностные лица получили выговор.
Но меры, которые приняли в ведомстве и учреждении, видимо, не помогли. Ведь в декабре Анастасия снова писала жалобу в УФСИН по Липецкой области с просьбой в очередной раз разобраться с поведением осужденных. Тогда речь шла о пользовании мобильными телефонами. Ведомство ответило в конце декабря и подтвердило, что такие ситуации были, и заявило, что провело проверку еще раз.
По настоящее время никаких мер к осужденным принято не было. Хотя на все обращения были направлены ответы за подписью ряда должностных лиц ФСИН о том, что нарушения имели место, а к указанным осужденным приняты меры взыскания
По словам собеседника «360», заместителю начальника колонии Николаю Дягтереву якобы звонили из ФСИН России по данному вопросу, требуя навести порядок.
Свежие претензии
Обращения в разные ведомства не дали результата. Но Анастасия еще в октябре 2020 года писала в Генеральную прокуратуру Липецкой области с теми же претензиями: заключенные пьют, едят шашлыки и радуются жизни. Ответ из ведомства пришел только 11 января 2021 года. Также Анастасия жаловалась, что в колонии и УФСИН не принимают никаких мер, чтобы заключенные вели себя в соответствии со своим положением.
В прокуратуре заявили, что заключенные действительно не соблюдали режимные требования. Ситуация, которую описало ведомство, датирована аж 16 апреля 2020 года. В тот день осужденные тоже готовили шашлыки прямо около забора колонии.
Одного из участников застолья, по данным ведомства, наказали еще в мае. У него отобрали мобильный телефон и отправили в изолятор. Сколько он провел там времени, не сообщается.
Прокуратура проверила и жалобу Анастасии на распитие алкоголя и употребление запрещенных веществ заключенными, но не подтвердила, что они что-либо пили из спиртных напитков или употребляли наркотики.
В ведомстве точно узнали, что заключенные пользовались телефонами и проводили махинации с продуктами питания. За это от руководства колонии потребовали устранить нарушения.
Однако, по словам Николая, до сих пор жители замечают такие же нарушения, которые были в прошлом году. Во ФСИН «360» заявили, что сейчас проводится служебная проверка, а о ее результатах можно будет сказать только после окончания.