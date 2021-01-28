С шашлычком на нары. Соседи липецкой колонии устали жаловаться на пьянствующих заключенных с телефонами

В липецкой колонии осужденные мешают жить местным жителям, о чем «360» рассказал подписчик. По его словам, они днем готовят шашлыки на улице, пьют водку и играют в мобильные телефоны. Жители обращались в разные инстанции, чтобы пресечь такое развязное поведение, но после якобы выговоров ничего не изменилось.

Подписчик «360» Николай узнал от знакомого сотрудника правоохранительных органов, что в исправительной колонии № 2 Липецкой области творится беспредел. Заключенные якобы пьют водку, жарят около забора учреждения шашлыки и круглосуточно сидят в интернете. По его словам, администрация знает о том, что происходит, но никаких нарушений якобы не замечает.

Во-первых, осужденным нельзя пользоваться средствами связи в колонии. Во-вторых, один из них на протяжении года, по словам собеседника «360», продавал продукты питания из столовой другим заключенным, переводя деньги на карту супруги.

Источник фото: телеканал «360»

Живущие около колонии люди (а она находится прямо около Липецка) неоднократно подавали жалобы в разные ведомства. В распоряжении «360» оказалось несколько документов, самый старый из которых датирован серединой ноября 2020 года. Но люди начали писать жалобы еще в октябре 2020 года.

Сначала жители хотели добиться справедливости через саму колонию. 18 ноября 2020 года местной жительнице Анастасии, на чье имя приходили все ответы, сказали, что провели проверку и наказали всех виновных.

Через несколько дней ей пришел ответ от УФСИН по Липецкой области. В сообщении говорилось, что руководство провело проверку и подтвердило ненадлежащее поведение заключенных. Согласно сообщению регионального УФСИН, должностные лица получили выговор.

Но меры, которые приняли в ведомстве и учреждении, видимо, не помогли. Ведь в декабре Анастасия снова писала жалобу в УФСИН по Липецкой области с просьбой в очередной раз разобраться с поведением осужденных. Тогда речь шла о пользовании мобильными телефонами. Ведомство ответило в конце декабря и подтвердило, что такие ситуации были, и заявило, что провело проверку еще раз.

Источник фото: телеканал «360»

По настоящее время никаких мер к осужденным принято не было. Хотя на все обращения были направлены ответы за подписью ряда должностных лиц ФСИН о том, что нарушения имели место, а к указанным осужденным приняты меры взыскания Николай.

По словам собеседника «360», заместителю начальника колонии Николаю Дягтереву якобы звонили из ФСИН России по данному вопросу, требуя навести порядок.

Свежие претензии

Обращения в разные ведомства не дали результата. Но Анастасия еще в октябре 2020 года писала в Генеральную прокуратуру Липецкой области с теми же претензиями: заключенные пьют, едят шашлыки и радуются жизни. Ответ из ведомства пришел только 11 января 2021 года. Также Анастасия жаловалась, что в колонии и УФСИН не принимают никаких мер, чтобы заключенные вели себя в соответствии со своим положением.

В прокуратуре заявили, что заключенные действительно не соблюдали режимные требования. Ситуация, которую описало ведомство, датирована аж 16 апреля 2020 года. В тот день осужденные тоже готовили шашлыки прямо около забора колонии.

Одного из участников застолья, по данным ведомства, наказали еще в мае. У него отобрали мобильный телефон и отправили в изолятор. Сколько он провел там времени, не сообщается.

Прокуратура проверила и жалобу Анастасии на распитие алкоголя и употребление запрещенных веществ заключенными, но не подтвердила, что они что-либо пили из спиртных напитков или употребляли наркотики.

В ведомстве точно узнали, что заключенные пользовались телефонами и проводили махинации с продуктами питания. За это от руководства колонии потребовали устранить нарушения.

Однако, по словам Николая, до сих пор жители замечают такие же нарушения, которые были в прошлом году. Во ФСИН «360» заявили, что сейчас проводится служебная проверка, а о ее результатах можно будет сказать только после окончания.