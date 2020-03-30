Сотрудников аппарата ЛДПР задержали за хищения. Они обвинили сына Жириновского

Двух сотрудников аппарата ЛДПР еще в 2018 году обвинили в хищении средств молодежных партийных организаций. Они заявили, что тратили деньги по указанию сына Жириновского — депутата Игоря Лебедева.

«Обвиняемые на протяжении всего периода расследования настаивали на проведении очных ставок с сыном [лидера ЛДПР] Владимира Жириновского — депутатом Госдумы РФ Игорем Лебедевым, так как с их слов якобы похищенные деньги они тратили по его указанию», — сообщил сайт «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

В пресс-службе добавили, что до октября 2019 года Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми. Потом ему все же пришлось выполнить это условие. В январе 2020 года выяснились пробелы в расследовании и появилась необходимость в еще одной судебно-бухгалтерской экспертизе.

Уголовное дело по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР, возбудили в августе 2018 года. Позже обвинения предъявили двум фигурантам из аппарата партии. Сейчас это дело передали в СУ СК по Москве для дальнейшего расследования.