Жириновский объяснил, почему Россия успешно справляется с коронавирусом

Серьезные ограничительные меры помогают России сдерживать распространение коронавируса. Жириновский предложил не только придерживаться всех правил карантина, но и ужесточать их.

Политику российских властей по предотвращению заражения лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил в интервью «Вечерней Москве». Введенные ограничения он назвал «наилучшим способом избежать распространения опасной инфекции», сославшись на мировой опыт.

«Запрещены все массовые мероприятия, закрылись кинотеатры, спортзалы, многие сотрудники отправлены на удаленную работу или в отпуска, в помещениях нельзя собирать более 50 человек», — напомнил Жириновский.

По его словам, необходимо закрепить достигнутое, а для этого в перспективе уже принятые меры придется сделать еще более жесткими. Например, привлекать к ответственности тех, кто нарушает существующие правила карантина.

«Нужно увольнять врачей и лишать диплома за пренебрежительное отношение к ситуации», — подчеркнул политик.

Жириновский напомнил, что в Ставрополе из-за главного инфекциониста Ирины Санниковой заразились люди. В разгар эпидемии уехал отдыхать в Таиланд главврач калужской больницы Владимир Кондюков. У таких представителей профессии глава ЛДПР и предложил «диплом отобрать». Если подход к ситуации будет более ответственным, считает он, получится сохранить больше жизней россиян.

Сейчас во всем мире насчитывают порядка 423 тысяч зараженных. Погибли 18 916 пациентов. В России инфицированы, по состоянию на 24 марта, 495 человек. В Подмосковье уже закрыли ночные клубы, кинотеатры, развлекательные и досуговые заведения.