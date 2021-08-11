Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в подмосковной Истре

Двое заключенных из группы, сбежавшей из изолятора временного содержания в Истре, задержаны сотрудниками полиции. Как сообщили на сайте «МВД Медиа», это Иван Цуркану и Денис Грозаву.

«Задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра», — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Поймать мужчин помогли жители Подмосковья, которые узнали их в лицо и сразу же сообщили в полицию. Оба задержанных — уроженцы Молдавии, которых обвиняют в краже. Вместе с ними на съемной квартире в Подольске находились мужчина и женщина, которых тоже задержали.

Всего из изолятора сбежали пять человек. Среди них Александр Мавриди, который обвиняется в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. Побег произошел в ночь на 6 августа. Мужчины открутили замки дверей гаечным ключом и сбежали.

После произошедшего было возбуждено два уголовных дело. Одно — о превышении должностных полномочий сотрудниками ИВС, другое по самому факту побега. Двух сотрудников изолятора арестовали. Поиски велись по всей России, ориентировки разослали по разным регионам. В МВД предположили, что беглецы могли скрыться по поддельным документам, которые им передали сообщники.