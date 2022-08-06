Осужденные убили сотрудника ФСИН в Калмыкии

Отбывающие наказание в исправительной колонии № 2 ФСИН России в Республике Калмыкия напали на сотрудников исправительного учреждения, один человек убит. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.

Правоохранители сообщили, что пятого августа, около 22:20 по местному времени, двое осужденных, вооружившись самодельным холодным оружием, напали на двоих сотрудников колонии. Один скончался на месте, другой находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в больницу.

Спустя 20 минут осужденные проникли в корпус общежития и нанесли ранения еще шести сотрудникам исправительного учреждения.

Оперативники задержали двух подозреваемых 2000 и 1994 годов рождения. Первый отбывал срок 3,5 года за несколько преступлений, включая грабеж. Второй осужденный имел срок 15 лет за убийство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».

В конце ноября 2021 года осужденные в саратовской колонии напали на работников проверяющей комиссии ФСИН.