Осужденные напали на сотрудников ФСИН при проверке в саратовских колониях

Некоторые осужденные препятствуют проверкам, проводимым в колониях Саратовской области ФСИН после сообщений о пытках. Несколько человек напали на проверяющих. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Представители центрального аппарата ФСИН России совместно с сотрудниками УФСИН России по Саратовской области в настоящее время проводят оперативно-режимные и профилактические мероприятия, которые встречают активное противодействие со стороны части осужденных», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировало РИА «Новости».

Во время обысков у осужденных забирают сотовые телефоны, наркотики, алкоголь кустарного производства, самодельные ножи.

Самая сложная обстановка сложилась в исправительной колонии № 7, где отбывают наказание рецидивисты. Во ФСИН заметили, что некоторые осужденные устраивают провокации. Например, в ночь с 13 на 14 ноября зэки выгнали из помещений отрядов на улицу осужденных, которые не поддерживают их противоправную деятельность. На холоде оказались порядка 200 человек.

Еще один осужденный напал на члена проверяющей комиссии ФСИН России и нанес ему несколько ударов. По данному факту проводится проверка.

Ситуация в колониях Саратовской области этой осенью привлекала всеобщее внимание. Появилась информация о пытках и сексуальном насилии в отношении осужденных. СК РФ открыл несколько уголовных дел о превышении должностных полномочий и сексуальном насилии. ФСИН по этому делу уже уволила 18 сотрудников.