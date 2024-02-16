Криминал 16 февраля 2024, 14:44 Сотрудник локомотивного депо воровал топливо у РЖД ФСБ: двух жителей Подмосковья задержали за кражу топлива у РЖД

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Двух жителей Подмосковья задержали за кражу топлива у ОАО «РЖД». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

«Пресечена противоправная деятельность членов преступной группы, причастной к хищению горюче-смазочных материалов, принадлежащих ОАО „РЖД“», — указали в ведомстве.

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Сотрудник локомотивного депо в рабочее время воровал дизельное топлив. Он перекачивал его с тепловоза в специально оборудованную машину, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Горюче-смазочные материалы он продавал третьим лицам. При этом «выручку» делили между собой члены преступной группы. Сотрудники регионального управления ФСБ задержали злоумышленников с поличным — прямо в момент совершения кражи.

Предварительно, общий объем похищенного топлива составил более 20 тысяч литров. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о покушении на тайное хищение чужого имущества. Специалистам предстоит установить детали преступлений и причастных к кражам лиц.

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