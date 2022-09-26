Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска | 360°

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Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Министр просвещения Кравцов: три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

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Трое учителей стали жертвами стрельбы в ижевской школе. Педагоги преподавали математику, английский язык и ИЗО. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Сегодня произошла трагедия, погибли дети, погибли три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка», — привело слова Кравцова РИА «Новости».

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Ранее о нападении в учебном заведении рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, правоохранители прибыли к школе через три минуты после первого сообщения о стрельбе. Он также уточнил, что сейчас под наблюдением медиков остаются 23 пострадавших, из которых 12 в тяжелом состоянии.

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Стрельбу в школе № 88 утром 26 сентября открыл 34-летний мужчина. Нападавший был бывшим учеником учебного заведения и состоял на учете в психоневрологическом диспансере. В результате стрельбы, по официальным данным, погибли 15 человек, включая 11 детей. Преступника пытались задержать, но он покончил с собой. В Удмуртии объявили трехдневный траур до 29 сентября.

Стрельба в школе в Ижевске

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