Соседи рассказали об угрожавшем взорвать гранату в Казани

Квартира в Казани, где забаррикадировался мужчина и угрожал устроить взрыв, принадлежит его матери. Об этом сообщили его соседи. Мужчину уже задержала полиция.

«Он нам ничего нам не сделал. С соседями конфликт был», — рассказала «360» жительница дома.

Мужчина жил в квартире, которая принадлежит его матери.

«Это уж, наверное, в крови. Такие есть люди, которые мусор собирают», — прокомментировала другая пенсионерка слухи о том, что местный житель собирал в квартире хлам.

Ранее в пятницу стало известно, что к жителю Казани пришли судебные приставы. Однако он не дал им войти в квартиру, которая находится на улице Рихарда Зорге. Когда сотрудники ФССП начали вскрывать дверь, мужчина пригрозил взорвать гранату. На место происшествия приехали полицейские и сотрудники Росгвардии.

СМИ писали, что мужчина снимал квартиру и хозяйка была недовольна, что он принес туда очень много хлама. Источник ТАСС сообщил, что задержанный страдает психическим расстройством. Его не раз видели около городских свалок, он оттуда уносил мусор.