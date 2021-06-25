Угрожавшего устроить взрыв в Казани задержала полиция

Жителя Казани, который забаррикадировался в своей квартире и угрожал устроить взрыв, задержала полиция. Операцию провели на улице Рихарда Зорге.

Информация о том, что у мужчины есть граната, не подтвердилась, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации Telegram-канала «Еду в Татарстан», в пятницу утром к мужчине пришли судебные приставы, но он не дал им войти в квартиру. Когда сотрудники ФССП начали вскрывать дверь, мужчина заявил, что взорвет гранату. По предварительным данным, в квартире он находился вместе с сожительницей. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и Росгвардии. Также на улицу Рихарда Зорге прибыл прокурор Приволжского района Казани.

Хозяйка квартиры, которую угрожал взорвать мужчина, заявила, что сдает ее в аренду. Она была очень недовольна, что жилец натащил туда много разного хлама. По данным источника ТАСС, задержанный страдает психическим расстройством. Его неоднократно видели уносящим домой мусор с городских свалок.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.