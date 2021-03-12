Сосед избитой в Домодедове школьницы рассказал о ночной поездке семьи после скандала

Вечером 11 марта после того, как история с избиением девочки в Домодедове стала резонансной, к семье приезжала инспектор по делам несовершеннолетних. Она ненадолго куда-то увозила школьницу вместе с мамой. Так утверждает сосед семьи, с которым пообщался «360».

«Инспекторы сказали, что это дело под контроль взяла начальник отдела по делам несовершеннолетних. Из-за резонансного видео администрация города сказала немедленно заняться этим делом. Насколько я видел, ребенка забрал инспектор по делам несовершеннолетних на своей машине и вместе с мамой увезла в 22:04. Спустя примерно час ее (девочку — прим. ред.) привез назад наряд. Там девушка и сержант сопроводили их до квартиры», — заявил мужчина.

По его словам, именно он с согласия всех жильцов установил в подъезде камеру.

«Мы можем посмотреть, кто что взял, кто кого обидел. В данном случае нам помогли камеры. Мы сняли видео, увидели и отправили видео в соответствующие органы», — вспомнил он.

Сосед добавил, что параллельно выложил это видео в домовой чат на обсуждение и на своей сртанице в соцсети «ВКонтакте». В итоге пользователи Сети много раз репостнули запись, и таким образом ситуация со школьницей получила общественный резонанс. На кадрах видно, как бабушка несколько раз бьет школьницу по лицу. Та закрывается руками.

Другой жилец дома рассказал «360», что конфликт в семье начался с самого утра. По его словам, родные выставили девочку за дверь в одних трусах и вынудили собираться в школу прямо в подъезде. После того, как ребенок оделся, он заплакал. Это не понравилось бабушке и матери. Они ударили ее по лицу и разбили нос, а затем предложили вытереться половой тряпкой.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в отношении мамы школьницы составлен административный протокол по статье КоАП РФ Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей». Также открыто дело по статье КоАП РФ «Побои». Ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.