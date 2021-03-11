«В одних трусах за волосы». Мать и бабушка выбросили девочку в подъезд и избили

В Домодедове школьницу избили бабушка и мать. Сначала девочку в трусах выгнали на лестничную клетку, а потом поколотили за плач и крики. Поведение взрослых сняла камера видеонаблюдения.

Сосед семьи, которая издевалась над ребенком, рассказал «360», что конфликт начался с самого утра — скорее всего, когда девочку собирали в школу.

«Девочку в одних трусах, <…> за волосы выкинули в подъезд, выбросили ее вещи, одежду, портфель и заставили там одеваться», — пояснил мужчина. Он добавил, что на камеру этот момент не попал — устройство снимает не все подряд.

Ребенок оделся, спустился ниже и расплакался. Видимо, это не понравилось его бабушке и матери. Девочке сильно досталось: ее ударили по лицу, как заметил собеседник «360», настолько сильно, что разбили нос.

«Дали половую тряпку — вытираться. Бабушка сняла с себя тапок и протянула ей, а потом им же отхлестала. Мать <…> ударила очень сильно и ушла. Ребенок остался один и постоянно вытирал кофтой лицо», — прокомментировал кадры мужчина.

По его словам, соседи уже обратились в подразделение по делам несовершеннолетних и школу. Выяснилось, что у девочки проблемы с учебой: сейчас она учится в классе выравнивания, где с ребенком не справляются.

Не хочу, чтобы девочка превратилась в монстра сосед.

Растет пострадавшая в неполной семье — без отца. Соседи отзываются о родных школьницы не слишком хорошо: говорят, они неадекватные, постоянно «гнобят» ребенка. Бабушка девочки является старшей по дому. Жильцы подали петицию, чтобы снять с нее эти обязанности.

Рассказавший историю издевательств над ребенком мужчина подчеркнул, что камеры в подъезде устанавливали с согласия всех жильцов. Благодаря им и стало видно, как относятся к девочке ее родные.