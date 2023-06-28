Эксклюзив 28 июня 2023, 12:44 «Сопротивления не оказывал». Нижегородские полицейские задержали стрелявшего в жилом доме мужчину Жителя Нижнего Новгорода задержали за выстрел из ружья в ходе бытовой ссоры с женой Соцсети

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Нижегородские полицейские задержали местного жителя, который открыл огонь из ружья в ходе ссоры с женой, рассказали «360» в пресс-службе регионального МВД. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал, а сам мужчина при задержании сопротивления не оказывал.

Сейчас с нижегородцем работают полицейские. Они решают вопрос о квалификации его действий.

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«По предварительной информации, между гражданином 1961 года рождения и его женой произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры он произвел один выстрел из зарегистрированного ружья в пол на кухне квартиры. После конфликта женщина покинула жилище», — уточнили в пресс-службе МВД.

Ссора случилась в квартире дома № 6 на Первоцветной улице в Нижнем Новгороде, сообщило издание «Аргументы и Факты». Соседи услышали звук выстрела около 10 часов утра 28 июня.

В мае на супругу с ножом набросился житель Истры. Он нанес жене несколько ранений, ее доставили в больницу. При задержании мужчина попытался оказать сопротивление, полицейским пришлось применить табельное оружие.