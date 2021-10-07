Сообщение о готовящемся нападении на школу распространили в Ивановской области

В социальных сетях и родительских чатах появились сообщения о готовящемся вооруженном нападении на одну из школ Кинешмы. Сначала посты появились в местных родительских чатах, а затем разошлись по другим пабликам Ивановской области.

Полицейские проверили несколько школ Иванова и Кинешмы, а также пообщались с людьми, которые распространили эту информацию. Выяснилось, что слухи оказались фейком.

По данным «Ивановских новостей», информацию о готовящемся нападении выявили в Липецке. Устроить стрельбу в учебном заведении хотел молодой человек — он решил подражать пермскому и казанскому стрелкам. Юношу задержали, об этом сообщили несколько групп в социальных сетях, но не указали регион, в котором все происходило.

Из-за этого появился фейк: пользователи увидели информацию в местных пабликах и решили, что речь идет о жителе Иванова или Кинешмы. У многих родителей началась паника — они отказались отпускать детей в школы.

Стрельба в ПГНИУ произошла утром 20 сентября. Нападение устроил 19-летний студент — в результате погибли шесть человек, более 40 получили различные ранения. Сам стрелок также пострадал: он оказал сопротивление при задержании и был ранен правоохранителями. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Ему ампутировали ногу до колена.