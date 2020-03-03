Два года условно и 30 тысяч штрафа. Солдату из части Шамсутдинова вынесли приговор

За издевательства над сослуживцами Руслан Мухатов из воинской части Рамиля Шамсутдинова получил условный срок. За неуставные отношения ему также придется заплатить 30 тысяч штрафа.

Приговор вынес Читинский гарнизонный военный суд, рассказал «Интерфаксу» адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев. Сторона обвинения просила для Мухатова два года колонии-поселения, но в итоге солдат получил столько же лет условно.

«Суд приговорил Мухатова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафу в размере 30 тысяч рублей», — уточнил юрист.

Тугушев допустил обжалование приговора, но заметил, что от процесса получено главное — подтвержден факт неуставных отношений.

Судья счел обвиняемого полностью вменяемым. Во внимание приняли, что к уголовной ответственности молодого человека привлекают впервые. Признание вины и добровольное возмещение ущерба причислили к смягчающим обстоятельствам, добавил портал «Чита.Ру».

Дедовщиной признали его изнурительные тренировки и удар по скрещенным перед лбом рукам, уточнили СМИ. Показания Мухатова насчет упражнений «Ловля бабочек» и «Морская пехота» суд назвал несостоятельными. Молодой человек уверял, будто бы не был в курсе, что они не включены в список дисциплин для военнослужащих.

Мухатова также обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей. Свою вину он признал.

Стрельба в воинской части 54160 Дровянинского гарнизона произошла в октябре 2019 года. По своим сослуживцам огонь открыл солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. Тогда погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Шамсутдинова арестовали, началось расследование убийства. В декабре 2019-го его вместе с несколькими солдатами признали потерпевшим в деле о дедовщине.