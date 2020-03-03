Два года условно и 30 тысяч штрафа. Солдату из части Шамсутдинова вынесли приговор
Приговор вынес Читинский гарнизонный военный суд, рассказал «Интерфаксу» адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев. Сторона обвинения просила для Мухатова два года колонии-поселения, но в итоге солдат получил столько же лет условно.
«Суд приговорил Мухатова к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штрафу в размере 30 тысяч рублей», — уточнил юрист.
Тугушев допустил обжалование приговора, но заметил, что от процесса получено главное — подтвержден факт неуставных отношений.
Судья счел обвиняемого полностью вменяемым. Во внимание приняли, что к уголовной ответственности молодого человека привлекают впервые. Признание вины и добровольное возмещение ущерба причислили к смягчающим обстоятельствам, добавил портал «Чита.Ру».
Дедовщиной признали его изнурительные тренировки и удар по скрещенным перед лбом рукам, уточнили СМИ. Показания Мухатова насчет упражнений «Ловля бабочек» и «Морская пехота» суд назвал несостоятельными. Молодой человек уверял, будто бы не был в курсе, что они не включены в список дисциплин для военнослужащих.
Мухатова также обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей. Свою вину он признал.
Стрельба в воинской части 54160 Дровянинского гарнизона произошла в октябре 2019 года. По своим сослуживцам огонь открыл солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. Тогда погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Шамсутдинова арестовали, началось расследование убийства. В декабре 2019-го его вместе с несколькими солдатами признали потерпевшим в деле о дедовщине.