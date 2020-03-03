Солдата из части Шамсутдинова хотят отправить на 2 года в колонию-поселение

Приговор Рустаму Мухатову, который издевался над сослуживцами в воинской части солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, вынесут 3 марта. Прокуратура просит для него два года в колонии-поселении.

Адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев рассказал «Интрефаксу», что защита изначально настаивала на шести месяцах в дисциплинарной части.

«Мухатов закончил службу в армии и подлежит увольнению, поэтому нам пришлось поддержать позицию гособвинения», — пояснил юрист.

Тугушев добавил, что во время следствия неуставные отношения в части подтвердились. Сам Мухатов в последнем слове полностью признал свою вину. Раньше молодой человек заявлял, что его провоцировали.

«Подтвердил свою вину и сказал, что раскаивается», — заметил адвокат.

По его словам, прения сторон закончились. Суд удалился в совещательную комнату. Приговор огласят во вторник, 3 марта.

В октябре 2019 года солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по своим сослуживцам в воинской части 54160 Дровянинского гарнизона. Восемь человек погибли, еще двое получили ранения. Военные следователи расследуют дело об убийстве. Шамсутдинова, призванного служить из Тюменской области летом 2019-го, арестовали.

В декабре против одного из выживших в перестрелке возбудили уголовное дело о дедовщине. Шамсутдинова и еще нескольких солдат признали по нему потерпевшими.