Собирались пожениться. Обвиняемый в убийстве школьницы рассказал в суде об их отношениях

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней школьницы в Новосибирске 27-летний гражданин Таджикистана рассказал в суде об их знакомстве и отношениях. По его словам, несмотря на большую разницу в возрасте, их роман «все приняли». Пара даже собиралась пожениться.

В суде присутствовали представители прессы. Общение обвиняемого с журналистами попало на видео. Отвечая на вопросы журналистов, он постоянно закрывал и вытирал лицо — то ли от пота, то ли от слез, — нервно трогал прутья решетки, за которой находился, и высказывался в основном односложно или коротко.

«С девушкой жили в соседних домах. Я снимал там квартиру», — сообщил мужчина.

Познакомились они в 2020 году, после того как он отбыл срок. На тот момент девушке еще не исполнилось 16 лет. На вопрос журналистов, не смущало ли его, что она несовершеннолетняя, обвиняемый неуверенно ответил: «Мы общались».

Родители, по его словам, отреагировали «нормально».

«Познакомили, все хорошо было», — заметил он.

На вопрос, правда ли, что пара собиралась пожениться в следующем году, ответил «да».

«Все знали, все приняли, все готовы были», — добавил мужчина.

Один из журналистов спросил, простит ли он сам себя за это преступление. Помолчав, обвиняемый признался, что не знает.

На видео попала часть выступления судьи, которая зачитала материалы дела. Житель Таджикистана был задержан 27 июля, ему уже предъявили обвинение в убийстве. Органы предварительного следствия ходатайствовали о его заключении под стражу.