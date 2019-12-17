Собаки растерзали новорожденного в Бурятии. СК начал проверку

Псы набросились на младенца в городе Гусиноозерск (Бурятия). Ребенок умер. Теперь следователи ищут мать погибшего малыша.

Труп новорожденного мальчика нашли утром 16 декабря местные жители. Они видели «возню двух собак, а приблизившись, в пасти у одной из них разглядели ребенка». Люди отогнали животных и вызвали полицию. Стражи порядка констатировали факт смерти ребенка. Об этом сообщила пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Следователи проводят доследственную проверку. В ее рамках разыскивается мать погибшего. Также специалисты проведут судебно-медицинское исследование. Оно должно показать, живым или мертвым родился малыш. Кроме того, эксперты определят причину смерти малыша.

В ноябре 2019 года стая собак во Франции загрызла беременную. Жертвой оказалась 29-летняя Элиза Пиларски. Она гуляла в лесу с одной из своих собак — американским стаффордширским терьером. Находившуюся на шестом месяце беременности женщину нашел ее муж. Около места происшествия гуляли еще 30 собак.