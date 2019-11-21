Охота на человека. Во Франции собаки загрызли беременную женщину

Во Франции беременную женщину загрызли собаки — то ли охотничьи, то ли дикие. Назревает огромный скандал. Брижит Бардо призвала запретить охоту по всей стране до конца сезона. Подробности — в материале «360».

Тело 29-летней Элизы Пиларски обнаружил в лесу ее муж Кристоф. Женщина, находившаяся на шестом месяце беременности, позвонила супругу около полудня, сообщив, что ее покусали собаки.

В лесу близ городка Вилле-Котере она гуляла с одной из своих собак породы американский стаффордширский терьер. Это бойцовая порода. Кристоф сначала обнаружил ее машину, а затем нашел личные вещи — жилет и шарф.

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Во время поисков он также встретил охотника на лошади.

«Я объяснил ему, что я ищу свою беременную жену с собакой, он сказал: „Хорошо“ и продолжил свой путь», — заявил муж Элизы.

Во время поисков он подзывал пса Кертиса, тот отозвался, мужчина вышел на его лай.

Перед собой Кристоф увидел стаю из примерно 30 собак, которые подошли к нему, но не проявляли агрессии. Вскоре он заметил Кертиса, который сидел у какого-то дерева. Кристоф спустился и понял, что деревом был живот его жены.

Вскрытие показало, что Элиза Пиларски умерла от кровопотери из-за множественных укусов головы и рук.

Полиция взяла образцы ДНК у свыше 90 охотничьих собак в округе, чтобы проверить их на причастность к смерти Пиларски. Также анализы взяли у пяти собак, которыми владела погибшая.

Источник фото: Facebook

Ужасная смерть француженки подняла вопрос об использовании собак для охоты. Актриса Брижит Бардо, возглавляющая фонд защиты животных, призвала отозвать все охотничьи лицензии в стране до конца сезона.

При этом французская охотничья ассоциация отмечает, что причастность охотничьих собак к смерти Элизы не доказана.

Ветеринарный врач Антуан Бувресс считает, что собаки — дикие или охотничьи — напали на француженку из-за ее пса, который не был на поводке.

«Если охотничья собака решила отреагировать на нападение, все остальные автоматически последовали за ней. Это называется эффектом стаи», — сказал специалист.

Инцидент произошел в воскресенье 17 ноября в лесном массиве Рец, в котором обитают множество диких животных, включая оленей и лисиц.