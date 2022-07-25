Собачник избил женщину в Свердловской области

Жители Свердловской области стали свидетелями жестокой расправы. Местная жительница помогла разнять двух собак, после чего владелец одного из животных несколько раз ударил прохожую ногами. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Все случилось в городе Березовский. Двое мужчин выгуливали собак. В какой-то момент четвероногие сцепились, и их хозяева не сумели разнять их.

Зато это получилось у прохожей. Но вместо благодарности один из мужчин ударил ее. Когда пострадавшая попыталась подняться с земли, ударил ее ногой в голову. По информации Mash, видеоролик попал в распоряжение полиции, сотрудники правопорядка начали проверку.

Против жителя Тюменской области возбудили уголовное дело. Мужчина поднял руку на свою мать за то, что она отказалась дать ему 100 рублей.