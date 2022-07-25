Собачник избил женщину в Свердловской области
Собачник в Свердловской области избил ногами женщину
Жители Свердловской области стали свидетелями жестокой расправы. Местная жительница помогла разнять двух собак, после чего владелец одного из животных несколько раз ударил прохожую ногами. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Все случилось в городе Березовский. Двое мужчин выгуливали собак. В какой-то момент четвероногие сцепились, и их хозяева не сумели разнять их.
Зато это получилось у прохожей. Но вместо благодарности один из мужчин ударил ее. Когда пострадавшая попыталась подняться с земли, ударил ее ногой в голову. По информации Mash, видеоролик попал в распоряжение полиции, сотрудники правопорядка начали проверку.
Против жителя Тюменской области возбудили уголовное дело. Мужчина поднял руку на свою мать за то, что она отказалась дать ему 100 рублей.