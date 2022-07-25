Житель Тюменской области избил свою мать из-за 100 рублей

Житель Тюменской области избил и угрожал убить свою мать из-за того, что она отказалась дать ему 100 рублей. О происшествии рассказало Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД.

По предварительной версии, 43-летний мужчина пришел к своей матери и попросил в долг 100 рублей. После отказа женщины он начал угрожать ей убийством, и несколько раз ударил — сначала кулаком, а затем чайником.

В полицию обратилась соседка женщины, к которой та пришла за помощью. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, однако из полиции его отпустили под подписку о невыезде.