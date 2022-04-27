Задержание диверсантов в Белгородской области сняли на видео

ФСБ опубликовала видео с задержанием двух подозреваемых в подготовке диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области. Фигуранты дела, по данным ведомства, являются сторонниками украинского нацизма.

Сотрудники ФСБ установили, что задержанные направляли на украинский экстремистский сайт «Миротворец» информацию о российских военнослужащих, которые принимают участие в спецоперации.

На допросе подозреваемые дали признательные показания. Один из них заявил, что с начала проведения спецоперации он и его сообщник заняли антироссийскую позицию, после чего они решили устроить диверсию на железнодорожных путях. Также, по словам подозреваемого, они искали выходы на силовые структуры Украины, в частности СБУ.

«Нами был запланирован ряд акций, а именно: повреждение железнодорожного полотна, выкручивание винтов, ослабление крепежей. Все эти действия должны были быть преданы огласке в интернете», — уточнил второй фигурант дела.

Против них возбудили дело по статье о приготовлении к диверсии. Расследование продолжается.