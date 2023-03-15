Эксклюзив 15 марта 2023, 14:23 Снайпер прибыл на место стрельбы в Кировской области Снайпер с СВД прибыл на место стрельбы в Вятских Полянах РИА «Новости»

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Мужчина, открывший стрельбу из окон квартиры в населенном пункте Вятские поляны Кировской области, до сих пор не сдался. На место прибыли силовые спецслужбы, в том числе снайпер. Об этом стало известно «360».

«Стрельба продолжается, на место прибыл снайпер с СВД. Стрелок пока на месте, район оцепили. Работают Росгвардия и полиция», — указал собеседник телеканала.

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Днем в среду стало известно, что житель Вятских Полян из окна своей квартиры на пятом этаже открыл стрельбу по проходящим внизу людям. На место прибыли полицейские.

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Глава Кировской области Александр Соколов рассказал, что стрелявший является владельцем квартиры. По предварительной информации, у него есть два гладкоствольных ружья.

Очевидцы сообщали «360», что правоохранители оцепили дом. Согласно имеющейся информации, стрелок начал пить после многих лет отказа от алкоголя. Официальных сведений о пострадавших или раненных в результате стрельбы не поступало.