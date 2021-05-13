СМИ узнали подробности о приобретении оружия казанским стрелком. Его запомнили как худшего покупателя

Ильназ Галявиев начал подготовку к преступлению в начале марта. В один день он пытался купить пять литров перекиси и купил селитру. Стрелок поехал за оружием в Йошкар-Олу, предварительно проверив его наличие. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Селитру для взрывчатки преступник купил в магазине «Мегастрой». Шесть килограммов этого вещества ему доставили домой. Тогда же он хотел купить перекись, но у него не получилось. Один из продавцов запомнил Галявиева как худшего покупателя за многие годы. Молодой человек грубил и очень рассердился, когда ему сказали, что перекиси нет. Из-за такого поведения 19-летний парень попал в черный список сотрудника магазина.

Оружие стрелок купил 16 апреля в магазине «ОхотаАктив» в Йошкар-Оле. Галявиев позвонил в эту торговую точку заранее и уточнил, есть ли в наличии нужное ему ружье. После утвердительного ответа он приехал в Йошкар-Олу. За два дня до этого убийца получил лицензию на оружие.

Ранее СМИ опубликовали кадры из этого магазина. На них видно, как арестованный за массовое убийство в казанской школе стоит в очереди, а затем оплачивает свою покупку карточкой.

Галявиев пришел в некогда родную школу №175 в Казани утром 11 мая. На первом этаже он активировал самодельное взрывное устройство, а затем начал расстреливать людей. Погибли девять человек: семеро школьников и две учительницы. Еще 23 человека ранены. Стрелок почти сразу сдался, он признался в преступлении. В его отношении заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.