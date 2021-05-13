СМИ опубликовали кадры покупки оружия казанским стрелком в Йошкар-Оле

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен процесс покупки убийцей детей в Казани оружия. Ильназ Галявиев приехал за ружьем в Йошкар-Олу.

На кадрах видно, что молодой человек стоит в очереди у кассы. Затем он достает карточку и пробивает покупку.

РЕН ТВ сообщил, что Галявиев купил ружье 16 апреля.

Трагедия в казанской школе №175 произошла утром 11 мая. 19-летний Галявиев расстрелял семь учеников 8 «А» класса и двух учителей. Еще 23 человека пострадали. Также при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство.

Преступника задержали. Он дал признательные показания. В среду, 12 мая, его арестовали. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц. Расследование дела продолжается. В ближайшее время пройдет ряд экспертиз, в том числе психолого-психологическая.

Ранее стало известно, что у стрелка диагностировали заболевание мозга. Некоторое время назад он начал жаловаться на головные боли.