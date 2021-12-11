СМИ: уголовное дело завели после нападения с кислотой в Петербурге

Уголовное дело о об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью завели в Санкт-Петербурге после нападения неизвестного с кислотой на гуляющую пару в центре города. Об этом сообщила «Фонтанка».

Издание отметило, что в ближайший понедельник, 13 декабря, документы передадут в главк Следственного комитета, так как в действиях нападавшего увидели признаки покушения на убийство.

Молодой человек напал на влюбленную пару, когда молодые люди гуляли по набережной канала Грибоедова. Парень подбежал к ним и облил их кислотой. Едкая жидкость попала девушке на лицо, шею, глаза и руки. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где ввели в медикаментозный сон. Парень пострадал меньше. С ожогами лба и рук он попал в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Подозреваемого в нападении задержали через несколько часов. Полиция оставила его в отделе на двое суток. В данный момент правоохранители готовят ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

Издание 47news сообщило, что причиной нападения стала ревность. Безработный 24-летний житель Твери решил отомстить бросившей его 16-летней жительнице Ленинградской области и ее новому бойфренду. В качестве оружия брошенный молодой человек использовал кислоту.