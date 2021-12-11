В центре Санкт-Петербурга пару влюбленных облили кислотой. Девушку ввели в медикаментозную кому.

Вечером 10 декабря 16-летняя девушка и 18-летний парень прогуливались по набережной канала Грибоедова, в районе дома №86 к ним подбежал парень и облил кислотой. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах изданию «Фонтанка.ру».

Больше всего пострадала девушка. Ей кислота попала на лицо, шею, глаза, волосы и руки. Она находится в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в детскую городскую больницу № 1. Медики ввели пострадавшую в медикаментозный сон.

У парня диагностировали ожоги лобной доли, кисти и предплечья. Он находится в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Подозреваемого в нападении через несколько часов задержали на Московском проспекте. Им оказался 24-летний житель Твери. Мотивы неизвестны. В отношении него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.