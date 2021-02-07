СМИ: убийцей воронежской учительницы оказался ополченец ЛНР

По данным анкеты, 31-летний мужчина после школы учился в ПТУ, а потом в медицинском лицее. После этого, как указано в анкете, поступил на факультет лечебного дела Луганского государственного медуниверситета на специальность «Травматология и ортопедия». Служил в украинской армии артиллеристом. «Вести Воронеж» пишут, что он воевал ополченцем ЛНР, судя по фото в профиле.

Учительница математики Наталья Тушинская погибла на Московском проспекте в Воронеже 2 февраля, когда шла домой после занятий. На нее напал неизвестный с ножом и перерезал горло. Он украл ее сумочку и телефон.

Предполагаемого убийцу сейчас ищут.