СМИ: убийцей воронежской учительницы оказался ополченец ЛНР
Правоохранительные органы определили личность подозреваемого в убийстве учительницы в Воронеже. Он родился в Луганске и мог воевать за ополчение ЛНР. Такое предположение сделали в агентстве «Вести Воронеж» после того, как изучили его страницу в соцсети.
По данным анкеты, 31-летний мужчина после школы учился в ПТУ, а потом в медицинском лицее. После этого, как указано в анкете, поступил на факультет лечебного дела Луганского государственного медуниверситета на специальность «Травматология и ортопедия». Служил в украинской армии артиллеристом. «Вести Воронеж» пишут, что он воевал ополченцем ЛНР, судя по фото в профиле.
Учительница математики Наталья Тушинская погибла на Московском проспекте в Воронеже 2 февраля, когда шла домой после занятий. На нее напал неизвестный с ножом и перерезал горло. Он украл ее сумочку и телефон.
Предполагаемого убийцу сейчас ищут.