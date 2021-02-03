Опубликовано видео с места убийства учительницы в Воронеже

В распоряжении «360» появилось видео с места, где неизвестный перерезал горло учительнице математики в Воронеже. Следователи завели уголовное дело по факту убийства.

Дело открыто по статье УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем», сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Женщина вечером 2 февраля шла домой после занятий в школе, когда на Московском проспекте на нее напал неизвестный. В этот момент преподавательница разговаривала по телефону и успела сказать, что ее убивают. Преступник нанес 47-летней жертве многочисленные ножевые ранения в голову, шею, грудь. От полученных травм она скончалась.

Следователи-криминалисты осмотрели место ЧП. Они выяснили, что там нет сумки и телефона погибшей. Рассматривается версия о том, что убийство произошло с целью ограбления.

В СМИ писали, что жертва преступника — Наталья Тушинская. С 2010 года она преподавала в школе № 1 в военном городке. У нее остались дочь и муж. Ученики несут на место гибели Тушинской цветы. Правоохранительные органы ищут убийцу. Расследование дела продолжается.