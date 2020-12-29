Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в Челябинской области

Девочку спас отец ее подруги, который ехал мимо. Педофилу удалось скрыться. Позже выяснилось, что пострадавшая и ее подруга видели его, когда гуляли после школы, но не думали, что он следит за ними.

По их словам, мужчина на местный. Полиция составила на него ориентировку. Сейчас преступника разыскивают.