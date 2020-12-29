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    29 декабря 2020, 13:54

    Мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в Челябинской области

    Дарья Морозова

    Неизвестный напал на 14-летнюю школьницу и изнасиловал ее в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Девочку спас отец ее подруги, который ехал мимо. Педофилу удалось скрыться. Позже выяснилось, что пострадавшая и ее подруга видели его, когда гуляли после школы, но не думали, что он следит за ними.

    По их словам, мужчина на местный. Полиция составила на него ориентировку. Сейчас преступника разыскивают.