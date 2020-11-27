СМИ сообщили о переводе Ефремова из карантина в колонию

Агентство уточнило, что отбывающие наказание в этой колонии могут освоить профессии токаря, каменщика, электросварщика или повара.

ТАСС со ссылкой на свой источник уточнил, что Ефремов останется на карантине еще на три дня. По словам собеседника, срок нахождения в СИЗО составляет 20 дней со дня прибытия, а осужденного актера доставили в изолятор 10 ноября, в день, когда ему исполнилось 57 лет.

Представляющий интересы Ефремова адвокат Андрей Алешкин заявил, что у него нет информации о переводе подзащитного в колонию.

Как напомнило ИА Nation News, в сентябре Пресненский суд Москвы вынес решение по делу о смертельной аварии с участием Ефремова. Актера признали виновным и приговорили к восьми годам колонии. После обжалования приговора срок сократили до 7,5 года.

Актер Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался на следующий день. Проведенная экспертиза показала, что Ефремов был пьян.



Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, который тоже отбывал наказание в этой колонии, рассказал «360», что условия содержания заключенных там похожи на детский лагерь, только для взрослых мужчин.