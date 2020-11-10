«Как в детском лагере»: Кирилл Кокорин рассказал о колонии, куда отправили Ефремова

По словам Кирилла Кокорина, других колоний он не видел, поэтому сравнивать ему не с чем. Но общие впечатления у него остались неплохие.

«Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет», — рассказал он.

По словам Кокорина, все в порядке с питанием. Но если актеру не хватит, то его могут поддержать родственники или близкие люди. Или же он может сам себе купить, что ему хочется, в магазине на территории колонии.

Сможет ли Ефремов заниматься актерской деятельностью, Кокорин ответить не смог. Он пояснил, что больше интересовался спортивной площадкой, поэтому не узнавал, есть ли в колонии клуб.

«Там есть церковь, я так понимаю, что он верующий человек», — уточнил он.

Кирилл Кокорин отметил, что среди заключенных есть правила, но они ничем не отличаются от обычных норм поведения: не стоит врать, воровать, материться и так далее. Он подчеркнул, что это больше человеческие вещи, чем блатные.

Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех Кирилл Кокорин.

Кирилл Кокорин вместе со своим братом Александром и Павлом Мамаевым осенью 2018 года устроил драку в центре Москвы с водителем Виталием Соловчуковм и главой департамента Минпромторга Денисом Паком. Суд отправил спортсменов в колонию. На свободу они вышли досрочно почти через год.

Суд признал Михаила Ефремова виновным по делу о пьяной аварии в центре Москвы. От удара внедорожника артиста погиб водитель фургона. Актера приговорили к восьми годам колонии строгого режима, но после рассмотрения апелляции срок уменьшили до 7,5 года.