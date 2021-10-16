СМИ сообщили о многочисленных явках с повинной националиста Тесака перед смертью

Националист Тесак (Максим Марцинкевич) перед смертью в челябинском СИЗО совершил девять явок с повинной. Он дал показания на своих соратников, которые позже их подтвердили. Расследование уголовного дела практически завершено, сообщила газета «Коммерсант».

Издание сообщило, что следователи близятся к завершению расследования резонансного дела в отношении бывших соратников националиста Максима Марцинкевича. По данным газеты, именно показания самого Тесака помогли установить около десяти его соучастников.

В 2007 году было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц организованной группой по мотивам национальной ненависти и вражды. Его расследование приостановили в 2017 году, потому что следователям не удалось установить подозреваемых.

В феврале 2020 года отбывавший наказание за разжигание розни Тесак дал признательные показания об убийстве 2007 года. По информации газеты, позже во время явок с повинной он рассказал и о других преступлениях, совершенных в 2003 году. Во время этих явок Тесак и назвал имена соратников. Газета сообщила, что в ближайшее время обвиняемых начнут знакомить с материалами уголовных дел.

Смерть Максима Марцинкевича подтвердили представители ФСИН 16 сентября. По версии правоохранителей, он покончил с собой.