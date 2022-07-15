СМИ раскрыли детали убийства семьи в Новошахтинске

Убийство семьи в Новошахтинске, где четырех человек обнаружили мертвыми в квартире, а выжила только маленькая девочка, мог совершить их знакомый. Он подозревал, что жена изменяет ему с главой этого семейства, сообщил Telegram-канал Don Mash.

Возможным убийцей назвали знакомого семьи. По одной из версий, он дружил с мужчиной из этой семьи. Между ними произошел конфликт. Знакомый подозревал, что жена изменяет ему с другом. В пятницу он пришел к ним в дом и убил четырех человек.

Пятерых членов одной семьи обнаружили с огнестрельными ранениями в квартире в Новошахтинске в пятницу. Четверо были уже мертвы, среди них ребенок. Выжить удалось маленькой девочке, ее госпитализировали с огнестрельным ранением в шею, за ее жизнь продолжают бороться врачи.

Ранее СМИ сообщали, что к семье ворвались неизвестные с ружьем, расстреляли троих взрослых и мальчика, уцелела девочка. Предварительно сообщили, что это неблагополучная семья. Все впятером проживали в заброшенном доме на Рабоче-Крестьянской улице. Здание планировали снести.