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    15 июля 2022, 19:19

    Семью из пяти человек расстреляли в Новошахтинске, выжил только ребенок

    Baza: семью из пяти человек расстреляли в Новошахтинске

    Александр Блинов, Алла Морген

    Неизвестные расстреляли семью из пяти человек в Новошахтинске. Среди погибших есть ребенок, сообщил Telegram-канал Baza.

    Семью из пяти человек расстреляли в Новошахтинске, выжил только ребенок

    Четыре трупа с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире. Там же нашли девочку, единственную выжившую из всех. Все пятеро оказались членами одной семьи.

    За жизнь девочки борются врачи. Ребенка госпитализировали с огнестрельными ранениями шеи.

    Какие обстоятельства привели к гибели четырех членов семьи, в том числе одного ребенка, неизвестно. Находилось ли в квартире оружие, из которого могли расстрелять семью, не уточняется. Подробности выясняются. Официально эта информация пока не получила подтверждения.

    Местный житель поделился с «360» фотографией с места ЧП. На снимке можно заметить скопление сотрудников полиции.

    Семью из пяти человек расстреляли в Новошахтинске, выжил только ребенок | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Новошахтинск — город на западе Ростовской области, расположенный у границы с Украиной.