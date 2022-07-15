Семью из пяти человек расстреляли в Новошахтинске, выжил только ребенок

Неизвестные расстреляли семью из пяти человек в Новошахтинске. Среди погибших есть ребенок, сообщил Telegram-канал Baza.

Четыре трупа с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире. Там же нашли девочку, единственную выжившую из всех. Все пятеро оказались членами одной семьи.

За жизнь девочки борются врачи. Ребенка госпитализировали с огнестрельными ранениями шеи.

Какие обстоятельства привели к гибели четырех членов семьи, в том числе одного ребенка, неизвестно. Находилось ли в квартире оружие, из которого могли расстрелять семью, не уточняется. Подробности выясняются. Официально эта информация пока не получила подтверждения.

Местный житель поделился с «360» фотографией с места ЧП. На снимке можно заметить скопление сотрудников полиции.

Источник фото: телеканал «360»

Новошахтинск — город на западе Ростовской области, расположенный у границы с Украиной.