Семью из пяти человек расстреляли в Новошахтинске, выжил только ребенок
Baza: семью из пяти человек расстреляли в Новошахтинске
Неизвестные расстреляли семью из пяти человек в Новошахтинске. Среди погибших есть ребенок, сообщил Telegram-канал Baza.
Четыре трупа с огнестрельными ранениями обнаружили в квартире. Там же нашли девочку, единственную выжившую из всех. Все пятеро оказались членами одной семьи.
За жизнь девочки борются врачи. Ребенка госпитализировали с огнестрельными ранениями шеи.
Какие обстоятельства привели к гибели четырех членов семьи, в том числе одного ребенка, неизвестно. Находилось ли в квартире оружие, из которого могли расстрелять семью, не уточняется. Подробности выясняются. Официально эта информация пока не получила подтверждения.
Местный житель поделился с «360» фотографией с места ЧП. На снимке можно заметить скопление сотрудников полиции.
Новошахтинск — город на западе Ростовской области, расположенный у границы с Украиной.