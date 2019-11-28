Атамана казаков застрелили в Приморье

В приморском селе Барабаш неизвестные застрелили казачьего атамана. Мужчину обнаружили мертвым у его дома. Возбуждено уголовное дело.

Тело 37-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями нашли на улице Центральной 27 ноября, сообщили в пресс-службе СК РФ по Приморскому краю.

С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли гильзы от патронов и другие предметы. Устанавливаются обстоятельства случившегося и причастные к преступлению лица.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Как уточнило РИА «Новости» со ссылкой на данные Хасанского районного суда, убитый был атаманом хутора Барабашевский. Он относится к Владивостокскому городскому казачьему обществу «Войско Уссурийских казаков».

Информацию подтвердил и источник в правоохранительных органах.

Убитый, пишут местные СМИ, мог иметь отношение к криминальным разборкам. По другой версии, конфликт между ним и неизвестными связан с бизнесом.