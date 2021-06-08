СМИ: приятели случайно застреленного полицейским из Мошкова стали фигурантами уголовного дела

Друзья застреленного в Мошкове молодого человека Илькин Исмаилов и Руслан Курбанов стали подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве и грабеже. В теленовостях их узнал ограбленный осенью 2020 года мужчина.

Расследование по делу не двигалось, рассказал РЕН ТВ знакомый с его материалами источник. Начало преступлению положила хамская выходка: Исмаилов и Курбанов припарковали свой Lexus на газоне, за что получили замечание от местного жителя. В ответ мужчину избили, отобрали деньги и мобильный телефон.

«Дело возбудили по двум статьям: 213, „Хулиганство“ и 161, „Грабеж“. Но никого так и не задержали», — отметил собеседник телеканала.

Пострадавший при этом предоставлял видеозапись, на которой виден автомобиль нападавших, и кадры самого нападения.

В новостях о новом происшествии с участием Исмаилова и Курбанова мужчина узнал обидчиков. Он обратился в Следственный комитет и рассказал об инциденте еще раз.

Прокуратура, уточняется в материале, изъяла материалы дела из МВД, передав в СК. Арестованные по делу об инциденте в Мошкове стали подозреваемыми по делу о хулиганстве и грабеже. Им грозит до семи лет лишения свободы. Следствию также предстоит выяснить, почему инцидент фактически не расследовался.