СМИ: подозреваемая в убийстве своих детей москвичка оказалась дочерью известного математика

Раскрыто имя молодой женщины — ее зовут Анастасия Джантураева. Ей 25 лет. В последнее время она не общалась с отцом. Поэтому Натансон не знает, что подтолкнуло его дочь на такой поступок.

Москвич 17 ноября нашел в квартире трупы двух своих детей трех и пяти лет. В помещении находилась и их мать. Она ничего не смогла объяснить. Тогда мужчина вызвал полицию и медиков. Эксперты нашли на телах погибших следы удушения.

Женщину задержали. На допросе она призналась в убийстве. По ее словам, решение лишить детей жизни пришло к ней спонтанно. После совершения преступления девушка решила выпить.

Следственный комитет открыл уголовное дело об убийстве малолетних. Их матери 19 ноября должны избрать меру пресечения. Следствие настаивает на проведении психолого-психиатрической экспертизы.

Лев Натансон — математик, писатель и журналист. Он автор учебников по математике, а также серии книг об играх казино. Является заведующим лабораторией математической экспертизы азартных игр российской Лиги интеллектуальных игр.