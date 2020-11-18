Мать призналась во «внезапном» убийстве своих малолетних детей в Москве

Женщина призналась в убийстве двоих маленьких детей в Москве. Ее задержали в квартире, где обнаружили тела несовершеннолетних.

«За совершение преступления задержана мать малолетних, которая в ходе допроса полностью признала свою вину. А также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки», — сообщили представители пресс-службы регионального управления СК по Москве.

Меру пресечения женщине выберут завтра, 19 ноября, в Останкинском суде. Следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Также пройдет психолого-психиатрическая экспертиза задержанной. А пока продолжается расследование.

Тела двух маленьких детей обнаружил в московской квартире вечером 17 ноября отец несовершеннолетних. Вместе с ними находилась их мать. Женщина ничего не могла объяснить, тогда мужчина вызвал медиков и полицию. Эксперты обнаружили на телах погибших следы асфиксии. Девочка и мальчик были 2015 и 2017 годов рождения соответственно.