СМИ: первое дело из-за фейка о коронавирусе возбудили в Санкт-Петербурге

«Дело возбуждено по факту публикации в соцсети „ВКонтакте“ о посещении пациента с коронавирусом поликлиники Сестрорецка. Сейчас идут следственные действия», — приводит его слова агенство.

По словам информатора, пост с новостью опубликовала активистка из Сестрорецка. Она репостнула запись из группы «Сестрорецкий актив», в которой эта запись уже удалена.

Информация касается местной поликлиники, где пациента с коронавирусом якобы сначала направили в бокс, а потом отпустили домой на общественном транспорте. Известно, что девушка проходит свидетелем по делу, у нее прошел обыск. Официальной информации по следствию пока нет.

Ранее сообщалось, что первого апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы за распространение заведомо ложной информации по коронавирусу.