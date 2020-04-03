    03 апреля 2020, 23:04

    СМИ: первое дело из-за фейка о коронавирусе возбудили в Санкт-Петербурге

    Александра Каширина

    В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело о публичном распространение заведомо ложной информации о ситуации с пандемией COVID-19. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам города.
    СМИ: первое дело из-за фейка о коронавирусе возбудили в Санкт-Петербурге

    «Дело возбуждено по факту публикации в соцсети „ВКонтакте“ о посещении пациента с коронавирусом поликлиники Сестрорецка. Сейчас идут следственные действия», — приводит его слова агенство.

    По словам информатора, пост с новостью опубликовала активистка из Сестрорецка. Она репостнула запись из группы «Сестрорецкий актив», в которой эта запись уже удалена.

    Информация касается местной поликлиники, где пациента с коронавирусом якобы сначала направили в бокс, а потом отпустили домой на общественном транспорте. Известно, что девушка проходит свидетелем по делу, у нее прошел обыск. Официальной информации по следствию пока нет.

    Ранее сообщалось, что первого апреля президент России Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы за распространение заведомо ложной информации по коронавирусу.