СМИ: паралимпийскую чемпионку из России обманули почти на 2 млн рублей

Неизвестные воспользовались доверием чемпионки Паралимпийских игр в Лондоне Елены Ивановой и выманили у спортсменки 1,78 миллиона рублей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным журналистов, Иванова обратилась с заявлением в полицию Ростова-на-Дону. Она утверждает, что у нее обманным образом украли крупную сумму денег в период с 4 по 5 мая, пишут СМИ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Елена Иванова — заслуженный мастер спорта по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На ее счету три золотых медали Паралимпийских игр 2012 года. Награды спортсменка завоевала в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете четыре по 100 метров.

В МВД напомнили, что деньги злоумышленники похищают чаще всего через интернет или при помощи мобильного телефона. Основным способом, которым пользуются мошенники — это направление в банки документов о перечислении средств на подконтрольные счета. Для этого у потенциальной жертвы узнают личную информацию или уговаривают перечислить деньги самостоятельно.