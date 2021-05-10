Названы самые распространенные способы кражи денег у россиян

Чаще всего мошенники похищают деньги у россиян через интернет или при помощи сотового телефона. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«Основным и наиболее опасным способом, используемым злоумышленниками, является хищение денежных средств с банковских счетов граждан путем направления в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам», — уточнили в ведомстве.

По данным МВД, мошенники активно используют и сотовую связь. Как рассказал собеседник, преступники звонят потенциальным жертвам, выманивают у них личную информацию, а потом похищают деньги через систему дистанционного банковского обслуживания. Мошенники часто вынуждают доверчивых людей сделать перевод самостоятельно.

В МВД подчеркнули, что жертвой злоумышленников может стать любой человек вне зависимости от возраста, если не соблюдать элементарные правила безопасности.

На прошлой неделе руководитель практики аналитических решений для противодействия мошенничеству и финансовым преступлениям SAS Россия/СНГ Алексей Коняев рассказал, что преступники стали чаще обманывать жителей России с помощью роботов, которые похожи на тех, что используют в банках.