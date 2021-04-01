СМИ: около 2 тысяч патронов нашли в доме у стрелка из Новых Вешек

Во время обысков у Владимира Барданова, который устроил стрельбу в Новых Вешках, обнаружено около двух тысяч патронов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В доме патроны находились в разных коробках. Всего, примерно, их было около двух тысяч разного калибра», — заявил собеседник агентства.

В коттедже кроме оружейного склада также нашли холодное историческое и раритетное оружие. Барданов их коллекционировал.

Всего время обысков у стрелка обнаружили 30 единиц оружия и порядка 20 гранат. Официально на мужчину были зарегистрированы только три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет.

Полицейские приехали к Барданову в Новые Вешки утром 30 марта. Правоохранители собирались провести в доме бизнесмена обыск по делу о незаконном обороте оружия. Однако мужчина не пустил силовиков в дом и начал стрельбу. Сотрудник Росгвардии получил ранение.

Спецоперация по обезвреживанию Бараданова затянулась на целый день. Во время штурма коттеджа начался пожар. Сам предприниматель погиб. Следственный комитет открыл уголовное дело о посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств.