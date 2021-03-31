Склад оружия стрелка из Новых Вешек мог быть частично легальным. Больше всего вопросов к гранатам

Ранее судимый пенсионер из подмосковного коттеджного поселка около девяти часов отстреливался от спецназа. Мужчина погиб, а в доме осталась внушительное количество оружия. Эксперты уверены, что хоть на кадрах есть и нелегальное вооружение, значительную часть арсенала стрелка можно было бы приобрести легально.

Утром 30 марта в поселке Новые Вешки началась стрельба. Полиция пришла к одному из хозяев коттеджей — появилась информация, что мужчина незаконно хранит оружие. Сведения подтвердились: 61-летний ранее судимый Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме, начал отстреливаться и бросать гранаты.

Пенсионер засел на третьем этаже и отказывался выходить или вести переговоры. Попытки штурма продолжались до темноты, один боец Росгвардии был ранен. В итоге спецназ обстрелял коттедж из гранатомета. Дом загорелся и после того, как пожар был потушен было найдено тело, предположительно — Владимира Барданова.

В доме стрелка было найдено 30 единиц оружия и около 20 гранат. Из них официально на пенсионера было зарегистрировано лишь три охотничьих карабина, охотничье ружье, охотничья винтовка и один пистолет. Зачем мужчине понадобилось столько оружия, сейчас выясняет следствие.

Специалисты сумели опознать автоматы Калашникова, пистолет-пулемет Судаева и ручной пулемет Дегтярева 1948 года выпуска, коробки с боеприпасами и многое другое.

Детали арсенала

Председатель центрального Совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский отметил, что на снимках из дома Владимира Барданова видны два револьвера и один пистолет, причем кремниевый пистолет. Они либо антикварные, либо реплики и с точки зрения законодательства оружием вообще не являются.

«Что касается какого-то пистолета, сделанного на основе Макарова, то не понятно — он может быть боевой, может быть служебный, а может быть гражданский — газового или ограниченного поражения», — пояснил эксперт.

Также на снимках видны патроны для СВД и патроны в обоймах для СКС, а на заднем фоне магазины. В том числе для пистолета-пулемета «Кедр». Но все это гражданское вооружение, заверил собеседник «360».

«То есть не ясно лишь относительно двух пистолетов на основе ПМ. Кроме того, есть фото патронов — они тоже гражданские. Вот гранаты — это да, это вопрос, их легально быть у человека не может», — сказал Глеб Обуховский.

Эксперт также опознал на снимках самозарядный карабин Симонова, оружие которое сейчас продается как гражданское и его можно купить в охотничьем магазине. Кроме того, у стрелка в арсенале была переделка на базе пистолета-пулемета «Кедр», судя по всему — с глушителем.

«Кроме того, на фото есть ручной пулемет Калашникова, который также существует в гражданском варианте и другое оружие на базе автомата Калашникова. Одно не могу опознать, но оружие явно иностранного производства и явно не гражданское», — сказал эксперт.

Правда, источник «Интерфакса» уточнил, что пенсионер легально владел далеко не всем своим оружием — охотничьими карабинами МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничьим ружьем МЦ-109, охотничьей винтовкой с нарезным стволом, а также травматическим пистолетом Grand Power T10.

12 единиц на одного

Как выяснилось, наличие судимостей никак не влияет на возможность легально завести личный арсенал. В соответствии с российским законодательством человек в полной мере отбывший свой срок наказания является искупившим свою вину перед государством и обществом, пояснил «360» эксперт по оружию, лидер организации «Право на оружие», Вячеслав Ванеев.

«То есть — отсидел за свои преступления и чист перед законом. И все лицензии на оружие законны. Более того, он еще владел частными охранными предприятиями. Это говорит о том, что человек умел обращаться с оружием, знал как его применять, был подготовлен. Раз закон и медицина ему разрешают, навыки обращения с оружием тоже есть, то все легально», — сказал эксперт.

Вячеслав Ванеев уточнил, что в Российской Федерации в соответствии с законом об оружии каждый гражданин, получивший лицензию, имеет право владеть пятью единицами гладкоствольного длинноствольного охотничьего оружия, пятью единицами нарезного длинноствольного охотничьего оружия. Они так же могут применяться как спортивное оружие.

«Кроме того, гражданин имеет право владеть двумя единицами огнестрельного оружия ограниченного поражения (то, что в народе называется травматическим). Еще есть гипотетическое право владеть пятью газовыми пистолетами, но в связи с их ужасной эффективностью практически никто лицензией на приобретение данного вида оружия не пользуется», — пояснил Вячеслав Ванеев.

Таким образом россиянин имеет право владеть 12 единицами оружия. Но если при этом он оформляет коллекционную лицензию, то может владеть практически неограниченным количеством оружия, отметил эксперт. Правда, пользоваться им не выйдет: законно коллекционное оружие можно держать дома в сейфе или наблюдать за своей коллекцией на полочке под стеклом.