СМИ: обвиняемый в серии нападений на инкассаторов покончил с собой в «Бутырке»

Обвиняемый в серии нападений на инкассаторов покончил с собой в психиатрическом отделении СИЗО №2. За месяц заключенный «Бутырки» дважды пытался совершить суицид.

Артема Ушанева обнаружили без сознания рано утром 28 сентября, сообщил сайт Mk.ru. 49-летний мужчина лежал в стационаре для психически больных. Туда его поместили в середине августа после первой неудавшейся попытки самоубийства в зеленоградском СИЗО.

На этот раз медикам спасти заключенного не удалось. Обстоятельства смерти Ушанева позволяют утверждать, что он сам свел счеты с жизнью.

Мужчину задержали в мае 2019 года, заподозрив в нескольких нападениях на инкассаторов на территории Подмосковья. Во время одного из налетов у ТЦ «МЕГА» в Химках один перевозчик денег погиб, другой получил ранение.