СМИ: крымского вожатого задержали по подозрению в изнасиловании трех маленьких девочек

Жителя Московской области, который работал в Евпатории вожатым в одном из детских лагерей, задержали по подозрению в изнасиловании трех девятилетних девочек. Жертв педофила может быть гораздо больше.

«В полицию поступило обращение о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении трех малолетних девочек 2011 года рождения, находящихся в лагере в Крыму», — сообщил kp.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

47-летний мужчина, уже имеющий судимость, работал в детском лагере. Один из отдыхающих мальчиков пожаловался на него отцу, якобы вожатый вымогал у детей деньги. Тогда директор лагеря вызвал мужчину на допрос, но тот просто сбежал.

Такое поведение всем показалось подозрительным. Директор лагеря вызвал полицию и при допросе выяснилось, что вожатый может быть причастен к нескольким эпизодам изнасилования маленьких девочек.

Теперь оперативникам нужно выяснить, были ли изнасилования и как мужчина с судимостью смог устроиться в детское учреждение.

Ранее стало известно, что житель Саратова получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девятилетней Лизы Киселевой. Мужчина напал на ребенка в октябре прошлого года. Он изнасиловал ее, задушил и спрятал тело.