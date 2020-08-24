Саратовец получил пожизненный срок за убийство Лизы Киселевой

Саратовский областной суд вынес приговор Михаилу Туватину, который убил девятилетнюю девочку. Он получил пожизненный срок в колонии особого режима.

Туватин убил ребенка в октябре прошлого года. Лиза Киселева шла в школу мимо одного из гаражных кооперативов, когда на нее напал мужчина. Он изнасиловал и задушил ребенка, а тело спрятал. Более тысячи жителей Саратова искали пропавшую Лизу целые сутки. Трагедия не оставила равнодушными никого, много говорили о ней и в СМИ. Были версии, что Туватин напал на ребенка не из-за сексуального подтекста, а потому что Лиза увидела потайное место убийцы — его гараж, где он собирался прятать награбленное. Однако суд признал, что мужчина лишил ребенка жизни после изнасилования.

«9 октября 2019 года подсудимый находился на территории одного из гаражных кооперативов г. Саратова. Заметив проходившую мимо девочку, он, желая реализовать преступный умысел, насильно затащил ее в один из заброшенных гаражей, где совершил в отношении нее иные действия сексуального характера», — сообщили представители пресс-службы Саратовского суда.

Туватин был ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против половой неприкосновенности. Этот фактор также был учтен.